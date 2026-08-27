Faridabad News: 31 अगस्त से 3 सितंबर तक डबुआ इलाके में 72 घंटे प्रभावित रहेगी जलापूर्ति
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:30 AM IST
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एफएमडीए ने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से जरूरत के अनुसार पानी जमा करने की अपील की
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के एनआईटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तीन दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से रेनीवेल जलापूर्ति लाइन नंबर-3 में लीकेज की मरम्मत के लिए 72 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। यह शटडाउन 31 अगस्त सुबह 11 बजे से 3 सितंबर सुबह 11 बजे तक रहेगा। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी।
शटडाउन के दौरान एसबीएस सारन तालाब, अग्रवाल बूस्टर, जनता कॉलोनी और एयर फोर्स स्टेशन क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। वहीं एसबीएस परशुराम, पर्वतीय कॉलोनी और डबुआ कॉलोनी में रेनीवेल लाइन नंबर-6 के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति जारी रहेगी। एफएमडीए ने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे शटडाउन शुरू होने से पहले अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें। लोगों से पानी का इस्तेमाल भी जरूरत के अनुसार करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों के अनुसार लीकेज की मरम्मत पूरी होने के बाद जलापूर्ति व्यवस्था सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मरम्मत कार्य की प्रगति या जलापूर्ति से जुड़ी जानकारी के लिए एफएमडीए के जेई एवं जलापूर्ति प्रभारी देवेंद्र से मोबाइल नंबर 8053336614 पर संपर्क किया जा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के एनआईटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तीन दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से रेनीवेल जलापूर्ति लाइन नंबर-3 में लीकेज की मरम्मत के लिए 72 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। यह शटडाउन 31 अगस्त सुबह 11 बजे से 3 सितंबर सुबह 11 बजे तक रहेगा। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी।
शटडाउन के दौरान एसबीएस सारन तालाब, अग्रवाल बूस्टर, जनता कॉलोनी और एयर फोर्स स्टेशन क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। वहीं एसबीएस परशुराम, पर्वतीय कॉलोनी और डबुआ कॉलोनी में रेनीवेल लाइन नंबर-6 के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति जारी रहेगी। एफएमडीए ने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे शटडाउन शुरू होने से पहले अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी जमा कर लें। लोगों से पानी का इस्तेमाल भी जरूरत के अनुसार करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों के अनुसार लीकेज की मरम्मत पूरी होने के बाद जलापूर्ति व्यवस्था सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मरम्मत कार्य की प्रगति या जलापूर्ति से जुड़ी जानकारी के लिए एफएमडीए के जेई एवं जलापूर्ति प्रभारी देवेंद्र से मोबाइल नंबर 8053336614 पर संपर्क किया जा सकता है।
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