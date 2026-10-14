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Faridabad News: वीवाईसीए ने स्लेज हैमर को तीन रन से हराया

Wed, 14 Oct 2026 11:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:35 PM IST
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VYCA defeated Sledge Hammer by three runs.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सेक्टर-88 स्थित स्लेज हैमर क्रिकेट मैदान पर बुधवार को वीवाईसीए ने स्लेज हैमर अकादमी को तीन रन से मात दी। 40 ओवर के मुकाबले में वीवाईसीए ने छह विकेट पर 193 रन का स्कोर खड़ा किया। अक्षित कौशिक ने 52 और दक्ष ने 39 रन बनाए। स्लेज हैमर के लिए समर बजाज ने दो विकेट झटके। जवाब में स्लेज हैमर की टीम आठ विकेट पर 190 रन ही बना सकी। टीम की ओर से रिहान सरफराज ने 90 रन की शानदार पारी खेली लेकिन अन्य कोई खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। वीवाईसीए के लिए नवनीत गुर्जर और शौर्य वत्स ने दो-दो विकेट लिए। विजेता टीम के अक्षित कौशिक को अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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