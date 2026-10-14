Faridabad News: वीवाईसीए ने स्लेज हैमर को तीन रन से हराया

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फरीदाबाद। सेक्टर-88 स्थित स्लेज हैमर क्रिकेट मैदान पर बुधवार को वीवाईसीए ने स्लेज हैमर अकादमी को तीन रन से मात दी। 40 ओवर के मुकाबले में वीवाईसीए ने छह विकेट पर 193 रन का स्कोर खड़ा किया। अक्षित कौशिक ने 52 और दक्ष ने 39 रन बनाए। स्लेज हैमर के लिए समर बजाज ने दो विकेट झटके। जवाब में स्लेज हैमर की टीम आठ विकेट पर 190 रन ही बना सकी। टीम की ओर से रिहान सरफराज ने 90 रन की शानदार पारी खेली लेकिन अन्य कोई खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। वीवाईसीए के लिए नवनीत गुर्जर और शौर्य वत्स ने दो-दो विकेट लिए। विजेता टीम के अक्षित कौशिक को अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

संवाद न्यूज एजेंसी