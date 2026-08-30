Faridabad News: चोरी की बाइक के साथ दो युवक गिरफ्तार

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जांच में सामने आया कि बाइक जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र, दिल्ली से चोरी की गई थी। 29 अगस्त की शाम एएसआई पंकज कुमार पुलिस टीम के साथ सेक्टर-7/8 गोल चक्कर पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बल्लभगढ़ सेक्टर-3 पुल की तरफ से बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों बाइक को वापस मोड़कर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दोनों को बाइक समेत पकड़ लिया। पूछताछ में बाइक चला रहे युवक ने अपना नाम शुभम उर्फ दीपू और पीछे बैठे युवक ने राजन कुमार बताया। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-8 थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जहांगीरपुरी, दिल्ली निवासी शुभम उर्फ दीपू और राजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।