निर्दयी मां: दो साल के बेटे के गले पर पेपर कटर से वार, बच्चा खून से हो गया लथपथ, पति ने करवाया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार शिव एन्क्लेव पार्ट-3 निवासी कृष्ण कुमार ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। आरोप है कि उसकी पत्नी का बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं रहता था और वह अक्सर गुस्से में उनके साथ मारपीट करती थी। 26 अगस्त को दोपहर के समय महिला ने अपने दो वर्षीय बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। पति ने जब बच्चे को बचाने का प्रयास किया तो महिला ने घर में रखे पेपर कटर ब्लेड से बच्चे के गले पर वार कर दिया। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।