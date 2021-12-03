Faridabad News: घर के बाहर खड़ी कार के दो टायर चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:07 AM IST
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बल्लभगढ़। पूर्वी चावला कॉलोनी में घर के बाहर गली में खड़ी कार के दो टायर चोरी हो गए। सुबह कार देखने पर मालिक को चोरी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी चावला कॉलोनी निवासी दीपक बंसल ने बताया कि उनके घर पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने 22 सितंबर की रात कार घर के बाहर गली में खड़ी कर दी थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। संवाद
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