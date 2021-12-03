फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Two new assistant professors selected in ESI

Faridabad News: ईएसआई में दो नए असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित

Thu, 22 Oct 2026 12:55 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Two new assistant professors selected in ESI
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


फरीदाबाद। औद्योगिक शहर में लाखों कामगार और उनके परिवार इलाज के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अस्पताल में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज में संविदा आधार पर दो असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन का परिणाम जारी किया गया है। अस्पताल में 23 सितंबर को आयोजित वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर डॉ. भारत चंद्र दास और डॉ. प्रियंका यादव का चयन किया गया है। दोनों चिकित्सकों का चयन एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर किया गया है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. कालिदास दत्तात्रेय चव्हाण का कहना है कि चिकित्सकों की नियुक्ति से संबंधित विभागों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed