फरीदाबाद में दो भाईयों की मौत: तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने रौंदा, बहनों को बस में बिठाने आए थे दोनों; वो भी घायल

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर मांगर मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने दो भाइयों और उनकी दो बहनों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक घटना में दोनों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

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दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों भाई अपनी बहनों को बस में बिठाने के लिए आए थे। यह घटना उस समय हुई जब वे सड़क किनारे खड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फॉर्च्यूनर चालक अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चला रहा था।टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों लोग दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉर्च्यूनर चालक घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर चालक की तलाश जारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चला रहा था। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।