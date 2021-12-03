Faridabad News: साइबर ठगी में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। साइबर थाना एनआईटी की टीम ने अलग-अलग मामलों में साइबर ठगी में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में आरोपियों ने साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराए थे।एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि दूसरे को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि कुरैशीपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 24 अगस्त को अचानक उसका मोबाइल हैक हो गया। उसके बैंक खाते से 58 हजार रुपये निकाल लिए गए। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना एनआईटी की टीम ने जांच शुरू की और संजय कॉलोनी, मुरैना, मध्य प्रदेश निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में जवाहर कॉलोनी निवासी महिला ने शिकायत दी कि उसने 15 सितंबर को अपने एयरटेल नंबर पर रिचार्ज कराया था। डाटा प्लान में समस्या आने पर उसने 17 सितंबर को गूगल पर एयरटेल कस्टमर केयर नंबर तलाशा। वहां मिले नंबर पर संपर्क करने पर साइबर ठग ने खुद को एयरटेल अधिकारी बताया और केवाईसी कराने के लिए कहा। इसके बाद ठग ने व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी। फाइल पर क्लिक करते ही मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। बाद में बैंक खाता चेक करने पर उसमें से 97 हजार रुपये निकाले जाने का पता चला। इस मामले में पुलिस ने मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी अभिषेक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने मानव नामक व्यक्ति का बैंक खाता लेकर आगे साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।