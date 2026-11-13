Faridabad News: स्मैक और गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

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फरीदाबाद। नशा तस्करी के आरोप में अपराध शाखा की टीमों ने दो अलग-अलग स्थानों से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने नेहरू कॉलोनी स्थित पावर हाउस के पास से कैफ को पकड़ा। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 8.05 ग्राम स्मैक बरामद हुई। वहीं, अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने पल्ला पावर हाउस, बाईपास रोड के पास से विशाल को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 302 ग्राम गांजा मिला। दोनों के खिलाफ डबुआ और सराय ख्वाजा थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।