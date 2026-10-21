Faridabad News: 977 किलो प्रतिबंधित पटाखों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। अपराध शाखा एनआईटी और एवीटीएस सिकरोना की टीमों ने बुधवार को 2 अलग-अलग जगहों पर छापे मारकर 977.645 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से मोहित सिंघल निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, हाल निवासी बल्लभगढ़ और राहुल निवासी सैनी रोड, ओल्ड फरीदाबाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, अपराध शाखा एनआईटी की टीम को सूचना मिली थी कि सेक्टर-58 के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मित्तल कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। टीम ने मौके पर कार्रवाई की और मोहित सिंघल को 805.365 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखों के साथ पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बिक्री के लिए दुकान में पटाखों से भरे प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे। दूसरी कार्रवाई में अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना की टीम ने ओल्ड फरीदाबाद की ओल्ड चुंगी से राहुल को पकड़ा। पुलिस ने उसके कब्जे से 172.280 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। पुलिस आरोपियों से पटाखों की खरीद-बिक्री के बारे में पूछताछ कर रही है।