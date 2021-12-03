Faridabad News: आभूषण चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:05 AM IST
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बल्लभगढ़। थाना पल्ला क्षेत्र की शिव कॉलोनी में बंद मकान का ताला तोड़कर आभूषण चोरी करने के मामले में अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को प्रोडक्शन पर लेकर पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान अलीगढ़ निवासी रहीस और सकील के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिव कॉलोनी निवासी महिला ने थाना पल्ला में शिकायत दी थी कि वह 9 जून 2025 को परिवार के साथ घर से बाहर गई थी। 12 जून को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि उसके मकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर महिला घर पहुंची तो मकान से सोने-चांदी के आभूषण गायब मिले। संवाद
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