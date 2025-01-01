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Faridabad News: शहीदों को नमन, परिजनों को किया सम्मानित

Thu, 22 Oct 2026 12:47 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:47 AM IST
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Tribute paid to the martyrs; their family members honored
शहीद सिपाही सतबीर सिंह की पत्नी सुनीता को सम्मानित करते हुए पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता--
पुलिस स्मृति दिवस पर सेक्टर-30 स्थित पुलिस लाइन में अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार को सेक्टर-30 स्थित पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता समेत वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन किया।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस के पांच जवानों ने कर्तव्यपालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें सिपाही लश्कर (25 दिसंबर 1999), सिपाही महावीर (11 जून 2012), सिपाही संदीप (30 सितंबर 2021), पुलिस उप निरीक्षक रवि (21 फरवरी 2026) और ईएएसआई राजेंद्र (16 अप्रैल 2026) शामिल हैं। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त ने शहीद सहायक उप निरीक्षक योगराज के पुत्र राजेश मेहता और शहीद सिपाही सतबीर सिंह की पत्नी सुनीता को सम्मानित किया।
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21 अक्तूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों के हमले में 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उन्हीं के बलिदान की स्मृति में हर साल 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।
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