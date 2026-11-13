Faridabad News: सफाई अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

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फरीदाबाद। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्वच्छता नियमों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में साहस फाउंडेशन की ओर से हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक सफाई निरीक्षकों और सफाई जोनल इंचार्जों को स्वच्छता व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देशों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें निगम के सलाहकार इंद्रजीत कुलेडिया ने विभिन्न जानकारियां दी। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नगर निगम सेनिटेशन नियम 2026 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया गया। ब्यूरो