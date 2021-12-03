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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Train operations will change starting today; check the status before heading to the station.

Faridabad News: आज से बदल जाएगा ट्रेनों का संचालन, स्टेशन जाने से पहले जांच लें स्थिति

Tue, 01 Sep 2026 12:51 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:51 AM IST
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Train operations will change starting today; check the status before heading to the station.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को एक सितंबर से ट्रेन पकड़ने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते 15 अक्तूबर तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान आठ ईएमयू रद्द रहेंगी, जबकि कई एक्सप्रेस ट्रेनों का फरीदाबाद स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। ऐसे में बिना जानकारी के स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।


स्टेशन निकलने से पहले जांच लें ट्रेन चल रही है या नहीं

एक सितंबर से 15 अक्तूबर तक 64908 शकूरबस्ती-बल्लभगढ़, 64071 बल्लभगढ़-शकूरबस्ती, 64052 गाजियाबाद-पलवल, 64015 पलवल-शकूरबस्ती, 64078 नई दिल्ली-पलवल, 64057 पलवल-गाजियाबाद, 64012 शकूरबस्ती-पलवल और 64013 पलवल-शकूरबस्ती ईएमयू रद्द रहेंगी। दैनिक यात्रियों को इन ट्रेनों पर निर्भर रहने के बजाय पहले वैकल्पिक ट्रेन या परिवहन की जानकारी कर लेनी चाहिए।
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