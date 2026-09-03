फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Traffic will slow down near temples on Janmashtami; plan your route accordingly.

Faridabad News: जन्माष्टमी पर मंदिरों के आसपास थमेगी वाहनों की रफ्तार, बचकर निकलें

Thu, 03 Sep 2026 10:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Traffic will slow down near temples on Janmashtami; plan your route accordingly.
जन्माष्टमी पर मंदिरों के आसपास थमेगी वाहनों की रफ्तार, बचकर निकलें -एक हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों और उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ेगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई मंदिरों के सामने सड़क पूरी तरह बंद रहेगी। जबकि कुछ स्थानों पर एक लेन को बंद कर वाहनों का आवागमन दूसरी लेन से होगा। ऐसे में पुलिस ने वाहन चालकों से मंदिरों के सामने वाले मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।
शहर में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में विशेष सजावट और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोपहर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इसके चलते एनआईटी-एक स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर, एनआईटी-पांच स्थित बांके बिहारी मंदिर, सेक्टर-7 स्थित जन कल्याण मंदिर, सेक्टर-8 स्थित हनुमान मंदिर, सेक्टर-37 स्थित इस्कॉन मंदिर और सेक्टर-3 स्थित खाटू श्याम मंदिर समेत करीब 100 मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मंदिरों के आसपास बैरिकेडिंग करने की तैयारी की है। आवश्यकता के अनुसार वाहनों को मंदिरों के आसपास जाने से रोका जाएगा और यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में परेशानी न हो और साथ ही मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे।
विज्ञापन

पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों में सुरक्षा के लिए करीब एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिसकर्मी मंदिरों के प्रवेश और निकास द्वार के अलावा आसपास के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर भी निगरानी रखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जन्माष्टमी के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि जाम से बचने के लिए मंदिरों के आसपास के रास्तों के बजाय निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।


---------केशव--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed