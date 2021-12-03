Faridabad News: राज्यपाल के दौरे के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर लगा जाम
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सोमवार को राज्यपाल के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंचने के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच नीलम चौक, बाटा चौक और जेसी बोस विश्वविद्यालय के आसपास अंडरपास समेत कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम के कारण वाहन चालकों को कुछ दूरी तय करने में भी काफी समय लगा।
बताया गया कि राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष के विश्वविद्यालय पहुंचने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई मार्गों पर कुछ समय के लिए यातायात को रोका गया था। इसका असर आसपास के मार्गों पर भी दिखाई दिया। मार्ग बंद होने के कारण वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई। दोपहर के समय सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन होने से स्थिति और गंभीर हो गई। जाम में फंसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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फरीदाबाद। सोमवार को राज्यपाल के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंचने के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच नीलम चौक, बाटा चौक और जेसी बोस विश्वविद्यालय के आसपास अंडरपास समेत कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम के कारण वाहन चालकों को कुछ दूरी तय करने में भी काफी समय लगा।
बताया गया कि राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष के विश्वविद्यालय पहुंचने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई मार्गों पर कुछ समय के लिए यातायात को रोका गया था। इसका असर आसपास के मार्गों पर भी दिखाई दिया। मार्ग बंद होने के कारण वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई। दोपहर के समय सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन होने से स्थिति और गंभीर हो गई। जाम में फंसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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