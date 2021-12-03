Faridabad News: आईटीआई में दाखिले का आज अंतिम मौका

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले की राजकीय आईटीआई में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मंगलवार को अंतिम मौका है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से आईटीआई में दोबारा दाखिला प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत रिक्त सीटों पर ही नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, एनसीवीटी और एससीवीटी की सीटों पर दाखिले के लिए नया पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके साथ ही पहले आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को भी उपलब्ध सीटों के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। दाखिले के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। एनआईटी स्थित राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि केवल वर्तमान में खाली सीटों को ही नए दाखिलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सीटों पर पहले से विद्यार्थी दाखिला ले चुके हैं, उन्हें नए प्रवेश के लिए नहीं खोला जाएगा। आईटीआई प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि दाखिले की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाए। दाखिले की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने से उन विद्यार्थियों को अवसर मिला है, जो पहले चरण में प्रवेश नहीं ले सके थे। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना संबंधित आईटीआई में उपलब्ध सीटों और प्रवेश संबंधी जानकारी प्राप्त कर दाखिला प्रक्रिया पूरी करें।