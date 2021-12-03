Faridabad News: 15 अक्तूबर से बदलेगा डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का समय
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:02 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:02 AM IST
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दूसरी पाली दोपहर 12:40 बजे से, सर्दी में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए होगी व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में सर्दियों के लिए समय में बदलाव किया जाएगा। दोहरी पाली में चलने वाले स्कूलों में दूसरी पाली का समय 15 अक्तूबर से बदल जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई का समय निर्धारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार दोहरी पाली वाले स्कूलों में दूसरी पाली दोपहर 12:40 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। सर्दियों के मौसम को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है।
एकल पाली में चलने वाले स्कूलों का समय 15 नवंबर से बदलेगा। इसके अनुसार स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी। वहीं, दोहरी पाली वाले स्कूलों में पहली पाली सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।
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अधिकारियों का कहना है कि समय में बदलाव का उद्देश्य सर्दियों के मौसम के अनुसार स्कूलों का संचालन करना है। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही स्कूल पहुंचें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में सर्दियों के लिए समय में बदलाव किया जाएगा। दोहरी पाली में चलने वाले स्कूलों में दूसरी पाली का समय 15 अक्तूबर से बदल जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई का समय निर्धारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार दोहरी पाली वाले स्कूलों में दूसरी पाली दोपहर 12:40 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। सर्दियों के मौसम को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है।
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एकल पाली में चलने वाले स्कूलों का समय 15 नवंबर से बदलेगा। इसके अनुसार स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी। वहीं, दोहरी पाली वाले स्कूलों में पहली पाली सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी।
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अधिकारियों का कहना है कि समय में बदलाव का उद्देश्य सर्दियों के मौसम के अनुसार स्कूलों का संचालन करना है। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही स्कूल पहुंचें।