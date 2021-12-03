Faridabad News: मुजेसर से तीन युवतियां लापता

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फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में 15 से 21 वर्ष की तीन युवतियां घर से बिना बताए चली गईं। इनमें 18 और 15 वर्षीय 2 बहनें 15 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे घर से निकली थीं। दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। दूसरी घटना में ऑटोपिन तिलक नगर निवासी 21 वर्षीय युवती 14 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे घर से निकली थी। वह भी वापस नहीं लौटी। मुजेसर थाना पुलिस ने दोनों मामलों में 16 सितंबर को धारा 127(6) बीएनएस के तहत अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की है। संवाद