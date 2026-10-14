Faridabad News: बंधक बनाकर लूटने में तीन गिरफ्तार

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फरीदाबाद। डेटिंग एप पर मिलने के बहाने बुलाकर युवक को कार में बंधक बनाने, मारपीट करने और चाकू दिखाकर 32,500 रुपये लूटने के आरोप में थाना खेड़ीपुल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान आदर्श नगर निवासी सोहिल खान, आशुतोष और अक्षय कौशिक के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आशुतोष ने डेटिंग एप पर फर्जी आईडी बनाकर साजिश रची थी। संवाद