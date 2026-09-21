Faridabad News: कारोबारी के घर पांच लाख की चोरी

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पीड़ित विकास अग्रवाल ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर रात करीब 2:42 बजे हाथ में लोहे के औजार और चेहरे पर मास्क लगाए पांच नकाबपोश मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसते दिखाई दिए। सूचना पर पहुंची सेक्टर-17 थाना पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम ने ई-साक्ष्य ऐप पर वीडियो अपलोड कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि विकास अग्रवाल की शिकायत पर 20 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली हैं ।

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फरीदाबाद। पॉश इलाके सेक्टर-17 में कारोबारी के घर से अज्ञात चोरों ने पांच लाख रुपये मूल्य की नकदी, सोने-चांदी के जेवरात और चांदी के सिक्के चोरी कर लिए हैं। वारदात के समय पीड़ित प्रथम तल पर सो रहे थे, जबकि उनका बेटा नीचे के कमरे में था। जिस कमरे में चोरी हुई, वह खाली था। सुबह उठने पर मुख्य गेट, बेडरूम के दरवाजे और अलमारियों के ताले टूटे मिले।