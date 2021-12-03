फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The Municipal Corporation will construct Chhath Ghats in Tirkha and Bhatia Colony.

Faridabad News: तिरखा और भाटिया कॉलोनी में निगम बनाएगा छट घाट

Sat, 26 Sep 2026 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
The Municipal Corporation will construct Chhath Ghats in Tirkha and Bhatia Colony.
लोगों को पास में मिलेगी पूजा करने की सुविधा, 2.28 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे
विज्ञापन


30 दिन में पूरा करना होगा निर्माण कार्य
अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। पूर्वांचल के लोगों की मांग को देखते हुए नगर निगम ने छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम ने वार्ड-43 में दो अलग-अलग स्थानों पर छठ घाट विकसित कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें तिरखा कॉलोनी स्थित प्राथमिक स्कूल के पास महावीर पार्क और भाटिया कॉलोनी में बूस्टिंग स्टेशन के पास सी-ब्लॉक मंदिर परिसर शामिल हैं। दोनों स्थानों पर छठ घाट बनने से आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पूजा के लिए नजदीक ही सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए नगर निगम ने 2.28 लाख रुपये खर्च करेगी।

छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग घाटों और जलाशयों के आसपास पहुंचकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर घाट की सुविधा नहीं होने पर लोगों को दूर के स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी होती है। वार्ड में दो घाट बनने से स्थानीय लोगों को अपने घरों के आसपास ही पूजा की व्यवस्था उपलब्ध होने की उम्मीद है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार दोनों स्थानों पर छठ घाटों का निर्माण 30 दिन में पूरा करना होगा।
विज्ञापन


----



वर्जन-

वार्ड-43 में दो स्थानों पर छठ घाट के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एजेंसी का चयन होने के बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा। दोनों घाटों का निर्माण 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।- डालचंद, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें