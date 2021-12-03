Faridabad News: बीके अस्पताल के शौचालय की बदहाल व्यवस्था
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:37 AM IST
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फरीदाबाद। बीके अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच अस्पताल परिसर के शौचालयों की बदहाल स्थिति सामने आई है। अस्पताल की जगह-जगह लोगों द्वारा पान मसाला और गुटखा थूके जाने से दीवारें गंदी हो गई हैं। वहीं, शौचालय के आसपास सफाई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।
अस्पताल के पुरुष शौचालय के बाहर ही कुछ लोगों ने शौच किया हुआ है, जिससे वहां दुर्गंध फैल रही है। शौचालय में पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। यहां लगे छह नलों में से केवल एक नल में पानी आ रहा है। सबसे गंभीर स्थिति शौचालय के अंदर लगी ट्यूबलाइट की नजर आई । ट्यूबलाइट एक तार के सहारे लटकी हुई है, जिससे उसके गिरने, करंट लगने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा शौचालय के बाहर लगा चार्जिंग बोर्ड भी खराब है। ऐसे में बिजली से जुड़ी इस तरह की लापरवाही किसी हादसे का कारण बन सकती है। अस्पताल में उपचार करवाने आए जवाहर कॉलोनी निवासी लक्ष्मण ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को शौचालय की नियमित सफाई, पानी की व्यवस्था और बिजली से जुड़े खतरों को तत्काल दूर करवाना चाहिए। संवाद
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अस्पताल के पुरुष शौचालय के बाहर ही कुछ लोगों ने शौच किया हुआ है, जिससे वहां दुर्गंध फैल रही है। शौचालय में पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। यहां लगे छह नलों में से केवल एक नल में पानी आ रहा है। सबसे गंभीर स्थिति शौचालय के अंदर लगी ट्यूबलाइट की नजर आई । ट्यूबलाइट एक तार के सहारे लटकी हुई है, जिससे उसके गिरने, करंट लगने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा शौचालय के बाहर लगा चार्जिंग बोर्ड भी खराब है। ऐसे में बिजली से जुड़ी इस तरह की लापरवाही किसी हादसे का कारण बन सकती है। अस्पताल में उपचार करवाने आए जवाहर कॉलोनी निवासी लक्ष्मण ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को शौचालय की नियमित सफाई, पानी की व्यवस्था और बिजली से जुड़े खतरों को तत्काल दूर करवाना चाहिए। संवाद
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