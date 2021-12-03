फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The court rejected the accused's bail plea.

Faridabad News: अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Wed, 07 Oct 2026 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
The court rejected the accused's bail plea.
फरीदाबाद। हत्या के प्रयास के मामले में फरार रहते हुए पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोपी नागेंद्र उर्फ नाग्गी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। तिगांव निवासी नागेंद्र की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन

रिकॉर्ड के अनुसार वह आदतन अपराधी है और उसके दोबारा अपराध दोहराने की प्रबल आशंका है। मामले के अनुसार, आठ अगस्त 2025 को सीआईए सेंट्रल की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने साथी भारत उर्फ भालू के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा है। सोतई आगरा नहर पुल के पास घेराबंदी करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और गोली चला दी, जो एसआई राज सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद भारत उर्फ भालू को मौके से पकड़ा गया था, जबकि जांच में नगेंद्र का नाम भी सामने आया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed