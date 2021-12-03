Faridabad News: विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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इस दौरान विद्यार्थियों ने चित्रकला और भाषण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा के महत्व पर विचार रखे। पर्यावरण बचाओ विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्वच्छ और हरित धरती की तस्वीरें बनाईं। कक्षा छह-ए की जस्सी और पलक, छह-बी के जस, पांचवीं-सी की दृष्टि और पांचवीं-ए की तनिष्का के चित्रों को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कक्षा नौ की सिमरन ने एलपीजी और ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसकी उपयोगिता पर जानकारी दी। इसी कक्षा की ऋषिका ने ग्लोबल वार्मिंग, जबकि कक्षा छह के आर्यन ने पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर भाषण दिया। एचपीसीएल के रीजनल मैनेजर प्लास बरुआ ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता के साथ पर्यावरण संरक्षण की भावना भी विकसित होती है। संवाद

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फरीदाबाद। बालाजी पब्लिक स्कूल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया।