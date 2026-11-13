एएसआई के बेटे ने तीन सगे भाइयों पर की फायरिंग: गोली लगने से दो भाइयों की हालत गंभीर; साइड मांगने पर हुआ विवाद

रास्ता रोकने और साइड मांगने पर भड़का विवाद

घर से करीब 100 मीटर दूर सेंट्रल बैंक के पास सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी होने के कारण रास्ता जाम था। वहां आरोपी जसवंत अपनी ब्रेजा कार लेकर खड़ा था। पीयूष ने जसवंत से गाड़ी हटाकर साइड देने को कहा, लेकिन आरोप है कि जसवंत ने साइड देने के बजाय अपनी कार आगे लगाकर उनका रास्ता पूरी तरह रोक दिया। विरोध करने पर जसवंत गाड़ी से नीचे उतरा और गाली-गलौच करते हुए पिस्टल निकाल ली। देखते ही देखते आरोपी ने तीनों भाइयों पर तीन राउंड फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक गोली इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक प्रशांत की गर्दन में जा लगी, जबकि दूसरी गोली बी-टेक द्वितीय वर्ष के छात्र प्रिंस की छाती में लगी। वहीं, तीसरे भाई पीयूष और साले तुषार को गोली छूकर निकल गई, जिससे वे बाल-बाल बच गए।