Faridabad News: मैगी खाने गए युवकों पर चलाई गोली,

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मैगी खाने गए युवकों पर चार आरोपियों ने गोली चलाई। युवक तो बच गया लेकिन गोली सड़क पर लगने के बाद उसके साथी के पैर में जा लगी। घटना 2 अक्तूबर सुबह करीब 4:30 बजे एनआईटी-1 की एक नंबर मार्केट में वी-2 कॉम्प्लेक्स के सामने हुई।शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सारन निवासी विवेक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्तों प्रथम, हरमन और कृष्णकांत के साथ कार से मैगी खाने गया था। दुकान के सामने पहुंचने पर वह और हरमन कार से उतरकर आर्डर देने जा रहे थे। इसी दौरान वहां पहले से खड़ी सफेद रंग की कार में बैठे गर्व भाटिया ने उसे बुलाकर बात शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान नूर नामक युवक ने पीछे से विवेक का कॉलर पकड़ लिया और गाली-गलौज करने लगा।शिकायत के मुताबिक, नूर ने पिस्तौल निकालकर विवेक पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। विवेक बच गया और गोली सड़क पर जा लगी। इसके बाद गोली उसके साथी हन्नी के पैर में लग गई। घटना के बाद युवक वहां से कार लेकर चले गए और बाद में थाने पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 3 अक्तूबर को बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।