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Faridabad News: अटाली-कौराली रोड पर सांड से टकराने से दुकानदार की मौत

Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
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Shopkeeper dies after colliding with a bull on Atali-Kaurali Road
दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अटाली-कौराली रोड पर सोमवार रात हादसे में बाइक सवार दुकानदार लक्ष्मण की मौत हो गई। वह सड़क पर बैठे एक सांड से टकरा गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। लक्ष्मण गांव अटाली में परचून की दुकान चलाते थे और गांव कौराली के निवासी थे।

यह हादसा उस समय हुआ जब लक्ष्मण दुकान बंद करके बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। परिजनों के अनुसार, रास्ते में सड़क पर एक काला सांड बैठा हुआ था। रात के अंधेरे के कारण लक्ष्मण को सांड दिखाई नहीं दिया। उनकी बाइक सीधे सांड से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद लक्ष्मण सिर के बल सड़क पर गिर पड़े। इस दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत उनके परिवार को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल लक्ष्मण को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मण शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं।
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