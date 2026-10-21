Faridabad News: शिव नादर स्कूल की टीम विजयी

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फरीदाबाद। सेक्टर-88 स्थित क्रिकेट ग्राउंड में अंडर-12 मुकाबले में शिव नादर स्कूल ने स्लेज हैमर को चार विकेट से हराया। स्लेज हैमर ने 35 ओवर में छह विकेट पर 203 रन बनाए। कप्तान ध्रुव ने 64 रन बनाए। शिव नादर स्कूल की ओर से अद्विक गुप्ता ने तीन विकेट लिए। जवाब में शिव नादर स्कूल ने 34.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान साहिर प्रसाद ने 59 और निपान कुकरेजा ने 54 रन बनाए। स्लेज हैमर की ओर से मनिंदर सिंह ने तीन विकेट लिए। तीन विकेट लेने वाले अद्विक गुप्ता को मैन ऑफ द मैच चुना गया।