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हथीन। क्षेत्र में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की ओर से बनाई जा रही सात सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी करेंगे। मार्केट कमेटी के जूनियर इंजीनियर रोहतास ने बताया कि 30 नवंबर को कोट से पहाड़ी और जरारी से कोट संपर्क सड़क के निर्माण कार्यों का उद्घाटन होगा। वहीं, तीन दिसंबर को मलाई से जलालपुर, पावसर से रूपनगर नटोली, पावसर से नांगल जाट और खाइका से नांगल सभा संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। संवाद