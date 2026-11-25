शहर थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर के रकबे में बने मकान में घुसकर परिवार के साथ मारपीट करने और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। फिरोजपुर निवासी तरुण ने पुलिस को दी शिकायत में धीरज, उसके भांजे राजेंद्र, दो युवकों समेत आठ से दस अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पांच धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शहर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि सात नवंबर की रात करीब 9 बजे आरोपी उसके घर पहुंचे और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसकी पत्नी बरखा के साथ भी गाली-गलौज और बदसलूकी की गई। शोर सुनकर उसका छोटा भाई पंकज मौके पर पहुंचा तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट आई। आरोपियों ने ईंट-पत्थर बरसाकर घर के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। तरुण ने धीरज पर माथे पर ईंट मारने और राजेंद्र पर मुंह व कान के पीछे पत्थर मारने का आरोप लगाया है। इसमें उसके दो दांत टूट गए। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।