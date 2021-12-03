Faridabad News: दो महीने से सीवर ओवरफ्लो, लोगों ने निगम कार्यालय पर किया प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। तिगांव रोड स्थित भगत सिंह कॉलोनी की गली नंबर-2 में पिछले दो महीने से सीवर ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे कॉलोनी में रहने वाले करीब 150 मकानों के परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। बुधवार को परेशान लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सीवर की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग उठाई।प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहने से रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध और गंदगी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। उनका आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के सदस्य बीमार भी पड़ रहे हैं। इसके बावजूद समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले भी नगर निगम में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कनिष्ठ अभियंता और एसडीओ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।दो दिन में समाधान का आश्वासननगर निगम के कनिष्ठ अभियंता करण रावत का कहना है कि एफएमडीए की ओर से तिगांव रोड पर सीवर लाइन का काम किया जा रहा है। इसी वजह से कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में एफएमडीए के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दो दिन में समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।लोगों से बातचीतपिछले दो महीने से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई है। - ओमप्रकाशगली में करीब 150 मकान हैं। सीवर ओवरफ्लो होने से इन मकानों में रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था दुरुस्त की जाए।-शांतिसड़क पर बहते गंदे पानी और दुर्गंध के कारण रहना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब होने की चिंता भी बनी रहती है। - कौशल्यापाषर्द को भी इस समस्या को लेकर अवगत करवाया जा चुका है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। - रिहाना