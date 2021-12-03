{"_id":"6a9b1a5f4d6ba6f29806bf0f","slug":"sewer-cleaning-in-imt-to-be-carried-out-using-a-super-sucker-machine-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-79198-2026-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: आईएमटी में सुपर सकर मशीन से होगी सीवर की सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: आईएमटी में सुपर सकर मशीन से होगी सीवर की सफाई

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 12:52 AM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 12:52 AM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें