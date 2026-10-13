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Faridabad News: फरीदाबाद स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों रहीं रद्द

Tue, 13 Oct 2026 10:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:52 PM IST
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Several trains passing through Faridabad station were cancelled.
यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को मंगलवार को ट्रेनों के संचालन में बदलाव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन से गुजरने वाली पांच लोकल ट्रेनें रद्द रहीं, जबकि सचखंड एक्सप्रेस कई घंटे की देरी से चली। मंगला द्वीप एक्सप्रेस का मार्ग भी परिवर्तित किया गया। ट्रेनें रद्द होने और देरी से चलने के कारण नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर पहुंचने में देरी हुई, विद्यार्थियों की चिंता बढ़ी और दूसरे साधनों के लिए यात्रियों का अतिरिक्त खर्च हुआ। स्टेशन पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी इंतजार करना पड़ा।

इन ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित
सचखंड एक्सप्रेस (12716) करीब दो घंटे 22 मिनट और सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12715) करीब पांच घंटे की देरी से पहुंची। इसके अलावा साहिबाबाद-पलवल ईएमयू (64012), पलवल-गाजियाबाद ईएमयू (64057), गाजियाबाद-पलवल ईएमयू (64052) और पलवल-साहिबाबाद ईएमयू (64013 और 64015) रद्द रहीं।
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