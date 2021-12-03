Faridabad News: सड़कों की सफाई के लिए मशीन चलाने वाली कंपनी की तलाश

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। शहर की सड़कों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने सफाई मशीनों के संचालन और रखरखाव के लिए कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए निगमडेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट खर्च करेगा। निगम प्रशासन के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक मशीन के लिए एक चालक और एक हेल्पर उपलब्ध कराना होगा। मशीनों के संचालन के साथ-साथ उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की होगी।नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक , मशीनों के इस्तेमाल से सड़कों की सफाई अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है। मशीनों के नियमित संचालन से सड़कों पर जमा धूल और मिट्टी को हटाने में मदद मिलेगी। इससे सफाई व्यवस्था में सुधार के साथ शहर की सड़कों को अधिक स्वच्छ रखने में भी सहायता मिलेगी।