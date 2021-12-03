Faridabad News: सेल्समैन पर लाठी-डंडों से हमला

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फरीदाबाद। संजय कॉलोनी की गली नंबर 18 में बुधवार सुबह बाइक पर सवार होकर बिजली का सामान लेने जा रहे सेल्समैन पर तीन युवकों ने लाठी-डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। मारपीट में सेल्समैन मनोज घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बीके अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित की ओर से अभी पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। मनोज बुधवार सुबह बाइक पर सवार होकर बिजली का सामान लेने के लिए जा रहा था। मनोज के हाथ व पैर तोड़ दिए गए हैं। संवाद