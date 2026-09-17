Faridabad News: सचिन बने मैन ऑफ द मैच

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फरीदाबाद। अग्रवाल सेक्टर-11 में राकेश सुपर किंग्स और मोहित चैलेंजर्स के बीच मुकाबला खेला गया। राकेश सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 100 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मोहित चैलेंजर्स की टीम चार विकेट पर 67 रन ही बना सकी।सचिन मलिक ने 22 रन बनाने के साथ एक विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद