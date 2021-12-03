Faridabad News: गांधी जयंती पर आरडब्ल्यूए ने चलाया स्वच्छता अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:19 AM IST
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फरीदाबाद। गांधी जयंती के अवसर पर आरडब्ल्यूए डी-2, सेक्टर-10 की ओर से शुक्रवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व ब्लॉक डी-2 के प्रधान जगजीत सिंह नैन और महासचिव इंजीनियर अनूप वशिष्ठ एडवोकेट ने किया। इस दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने स्वयं झाड़ू लगाकर ब्लॉक में सफाई की और एकत्रित कूड़े को हटाया। अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों को अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। संवाद
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