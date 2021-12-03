Faridabad News: मोबाइल गुम होने के बाद खाते से 4.80 लाख रुपये निकाले
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:09 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:09 AM IST
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फरीदाबाद। सराय ख्वाजा के सेक्टर-37 की मार्केट में मोबाइल गुम होने के बाद उसके सिम नंबर का इस्तेमाल कर खाते से 4.80 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पर्वतीया कॉलोनी निवासी झब्बू सिंह यादव की शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस को दी शिकायत में झब्बू सिंह यादव ने बताया कि वह चार मई को निजी काम से सराय ख्वाजा सेक्टर-37 गया था। इसी दौरान उसका मोबाइल और उसमें लगी सिम गुम हो गई। करीब 10 दिन बाद उसने उसी मोबाइल नंबर की नई सिम निकलवाकर फोन में चलाया। इसके बाद उसके मोबाइल पर बैंक खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 12 सितंबर को प्राप्त शिकायत की जांच के बाद धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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पुलिस को दी शिकायत में झब्बू सिंह यादव ने बताया कि वह चार मई को निजी काम से सराय ख्वाजा सेक्टर-37 गया था। इसी दौरान उसका मोबाइल और उसमें लगी सिम गुम हो गई। करीब 10 दिन बाद उसने उसी मोबाइल नंबर की नई सिम निकलवाकर फोन में चलाया। इसके बाद उसके मोबाइल पर बैंक खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 12 सितंबर को प्राप्त शिकायत की जांच के बाद धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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