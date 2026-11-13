Faridabad News: खुले में कचरा फेंकने और ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों से 10.74 लाख वसूले

1200 लोगोंं के किए गए हैं चालानअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। फरीदाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। निगम की ओर से खुले में कचरा फेंकने और ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 1200 लोगों के चालान किए जा चुके हैं। इसके साथ ही इन लोगों से निगम ने 10.74 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला है। सबसे अधिक कार्रवाई निर्माण एवं विध्वंस सामग्री (सीएंडडी वेस्ट) खुले में डालने और निर्माण स्थलों पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ की गई है।नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर शहर के सभी क्षेत्रों में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। निगम की टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने के साथ सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालने वालों पर भी नजर रख रही हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान और जुर्माने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।