Faridabad News: रोहित बने मैन ऑफ द मैच

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फरीदाबाद। सेक्टर-86 स्थित क्रिकेट मैदान पर बुधवार को दिल्ली वॉरियर्स ने ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब को छह विकेट से मात दी। टी-20 मुकाबले में ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब ने छह विकेट पर 184 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दिल्ली वॉरियर्स ने 19.2 ओवर में चार विकेट खोकर 185 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। दिल्ली वॉरियर्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 68 रन बनाए और दो विकेट लिए। संवाद