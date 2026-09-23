Faridabad News: सीआईए को वांछित आरोपी का घर बताना पड़ा भारी, हाथ तोड़े

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सीआईए टीम को एक मामले में आरोपी का घर बताना अनंगपुर निवासी एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि पुलिस टीम के जाते ही आरोपी अपने साथियों के साथ पहुंचा और लोहे की रॉड व डंडों से व्यक्ति पर हमला कर दिया। हमले में उसका सिर फट गया और हाथ की हड्डी टूट गई। शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने सात नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।अनंगपुर के चौड़ा मोहल्ला निवासी उदयचंद ने शिकायत में बताया कि 19 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे सीआईए की टीम वांछित आरोपी सचिन की तलाश में उनके घर के पास पहुंची थी। पुलिसकर्मियों ने सचिन का घर पूछा, जिसपर उसने बता दिया। इसके बाद टीम सचिन के घर की ओर चली गई। उदयचंद का आरोप है कि पुलिस टीम के वहां से जाते ही सचिन हाथ में रॉड लेकर पहुंचा और उनके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद आकाश, सागर, संजीव, अजबसिंह, मुकुल और अन्य लोग डंडे लेकर वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार सूरजकुंड थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।