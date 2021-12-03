Faridabad News: टूटी सड़कों के परेशानी झेल रहे बीपीटीपी पार्कलैंड्स सोसाइटी के निवासी

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1200 एकड़ की कॉलोनी में 12 मीटर की अंदरूनी सड़कें अधूरीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। दिवाली से पहले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद स्थित बीपीटीपी पार्कलैंड्स सोसाइटी में टूटी सड़कों और उन पर पड़ी लाल मिट्टी से स्थानीय निवासी परेशान हैं। करीब 1200 एकड़ में फैली कॉलोनी की अंदरूनी 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर लगभग दो साल पहले मिट्टी डालने के बाद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया।अब वाहनों की आवाजाही से उड़ती धूल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। निवासियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के बीच सड़कों की समस्या का समाधान भी जरूरी है। एफ ब्लॉक आरडब्ल्यूए के प्रधान रविंदर चौधरी के अनुसार, करीब दो साल पहले तत्कालीन जिला उपायुक्त ने बीपीटीपी प्रबंधन को छह महीने के भीतर सड़कें बनाने के मौखिक निर्देश दिए थे। इसके बाद उपायुक्त का तबादला हो गया, लेकिन सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ। दिवाली के आसपास प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है। प्रशासन को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए हमारी समस्या का भी समाधान करना चाहिए। हजारों परिवार इन कॉलोनी में में रहते हैं, कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। हम काफी परेशान हो चुके हैं।स्थानीय निवासियों की मांग है कि सड़क निर्माण जल्द पूरा कराया जाए। जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक धूल उड़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। आरडब्ल्यूए ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर बीपीटीपी प्रबंधन को सड़क निर्माण पूरा कराने के निर्देश देने की मांग की है।प्रदूषण के साथ- साथ खराब सड़क के कारण लोगों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, निकलने में परेशानी हो रही है।- रविंदर चौधरी, आरडब्ल्यूए प्रधानप्रशासन प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रहा है, इसलिए कॉलोनी की सड़कों की समस्या पर भी जल्द ध्यान देना चाहिए।- सुरेंद्र, निवासीदिवाली पर सड़कों पर पड़ी लाल मिट्टी उड़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। जल्द समाधान होना चाहिए। - महेश कुमार, निवासीहम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण होना चाहिए। - मनोज ठाकुर, निवासी