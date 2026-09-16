Faridabad News: मुनाफा, लालच और झांसा हथियार, जमापूंजी पर वार

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नंबर गेम- 40.51 लाख रुपये की हुई ठगीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदबाद। शहर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जालसाज मुनाफा, लालच और झांसे को हथियार बनाकर जमापूंजी पर वार कर रहे हैं। जिले के करीब 18 लोगों को मई से सितंबर के बीच एपीके फाइल, बकाया गैस बिल, क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट्स और फोन हैक करके ठगी की गई। पुलिस ने संबंधित मामलों में शिकायतों की जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सभी मामलों में जांच शुरू कर दी गई है और खातों और फोन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार 12 सितंबर को सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता दर्शन कुमार वर्मा से 4 लाख, 27 अगस्त को डॉ. योगेश कुमार से 10 लाख और छह सितंबर को कुसुम लता गुलाटी व उनके पति से 10 लाख रुपये एपीके फाइल के जरिये ऐंठ लिए गए। 14 सितंबर को कार कारोबारी सूर्यकांत शर्मा से 2.28 लाख, 15 सितंबर को विजय मक्कड़ से 2.61 लाख, 30 अगस्त को कन्हैया लाल से 1.86 लाख, सात सितंबर को नवीन कुकरेजा से 1.27 लाख और दो अगस्त को हुसन बानो से 1.22 लाख रुपये की ठगी भी एपीके फाइल भेजकर हुई। इसके अलावा फर्जी लिंक और ई-केवाईसी के नाम पर आठ सितंबर को दीपाली लखानी के खातों से 1.79 लाख, 28 अगस्त को नरेश कुमार के खातों से 1.70 लाख, चार व पांच सितंबर को राजेश कुमार के खातों से 1.17 लाख और दो सितंबर को सिकंदर कुमार सिंह के खातों से 70 हजार रुपये निकाल लिए गए।वहीं क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स और इंश्योरेंस का झांसा देकर तीन सितंबर को शैलेंद्र से 1.66 लाख और नौ सितंबर को नितिन कुमार से 3.56 लाख रुपये ठग लिए गए। दो से 13 जून के बीच सिम बंद रहने के दौरान सोनू के खाते से 1.04 लाख और 24 अगस्त को फोन हैक कर अब्दुल रहमान के खाते से 58 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसके साथ ही लोन की किस्त बढ़वाने के नाम पर 18 मई को प्रिंस से 67 हजार रुपये, स्पेन से गिफ्ट पार्सल भेजने के नाम पर आईशा से 82 हजार रुपये और 26-27 अगस्त को टेलीग्राम टास्क के जरिये आस्कीन खान से 23 हजार रुपये ऐंठ लिए गए है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।साइबर ठगी से ऐसे बचेंसंदिग्ध लिंक और अटैचमेंट से बचेंमजबूत पासवर्ड का प्रयोग करेंव्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतेंटू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करेंहेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें