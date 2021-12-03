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Faridabad News: अनाज मंडी में 1509 धान की निजी खरीद तेज

Tue, 06 Oct 2026 01:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:21 AM IST
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Private procurement of 1509 paddy picks up pace in the grain market.
मुख्य फसल की आवक बढ़ने के बाद सरकारी खरीद में आएगी तेजी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 1509 किस्म के धान की निजी खरीद तेजी से चल रही है। मंडी में अब तक करीब 85 हजार क्विंटल 1509 धान की खरीद आढ़तियों द्वारा की जा चुकी है। खरीद के साथ ही मंडी से धान का उठान भी लगातार किया जा रहा है।

मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से धान की खरीद 20 सितंबर से शुरू की जा चुकी है। हालांकि अभी किसानों की फसल बड़े स्तर पर मंडी में पहुंचनी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्य फसल की आवक शुरू होने में अभी करीब 10 से 12 दिन और लग सकते हैं। इसके बाद मंडी में सरकारी खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।
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उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी फसल मंडी में लेकर आने के लिए सरकार की ओर से खरीद से संबंधित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मंडी में 1509 धान की आवक हो रही है, जिसे निजी आढ़ती खरीद रहे हैं। इस किस्म के धान का भाव करीब 4,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार निजी खरीद के साथ-साथ खरीदे गए धान का उठान भी किया जा रहा है।
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