Faridabad News: नमो भारत रेल परियोजना को लेकर तेज हुई तैयारी, सैनिक कॉलोनी से बाटा चौक तक होगा निरीक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:36 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद।
नमो भारत रेल परियोजना (आरआरटीएस) को सिरे चढ़ाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारी शनिवार को सुबह 11 बजे सैनिक कॉलोनी से बाटा चौक तक निरीक्षण करेंगे। इसमें फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए), हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एचएसआरटीसी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लेकर परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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फरीदाबाद।
नमो भारत रेल परियोजना (आरआरटीएस) को सिरे चढ़ाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारी शनिवार को सुबह 11 बजे सैनिक कॉलोनी से बाटा चौक तक निरीक्षण करेंगे। इसमें फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए), हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एचएसआरटीसी), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लेकर परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।