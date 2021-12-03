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Faridabad News: दशहरा मेले की तैयारियां शुरू, आयोजन पर खर्च होंगे साढ़े 24 लाख

Sat, 03 Oct 2026 12:15 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:15 AM IST
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Preparations for Dussehra fair begin
रावण-मेघनाद-कुंभकरण के पुतले बनाने की तैयारी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन ने दशहरा पर्व को लेकर एनआईटी क्षेत्र में रामलीला, दशहरा मेला और रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए नगर निगम ने विभिन्न व्यवस्थाएं करने के लिए 24 लाख 48 हजार हजार रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

नगर निगम प्रशासन ने टेंडर लगाकर कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। 400 रुपये का टेंडर जारी किया है। टेंडर के तहत रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले/प्रतिमाएं तैयार कराने और उन्हें स्थापित करने के साथ कार्यक्रम स्थल पर मंच, लाइटिंग सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। नगर निगम की ओर से जारी टेंडर में एनआईटी में आयोजित होने वाले रामलीला, दशहरा मेला और रावण दहन कार्यक्रम के लिए आवश्यक इंतजाम करने का उल्लेख किया गया है। इसमें तीनों पुतलों के निर्माण एवं स्थापना के अलावा मंच तैयार करने तथा कार्यक्रम स्थल पर प्रकाश व्यवस्था से जुड़े काम शामिल हैं। दशहरा मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए कार्यक्रम स्थल को व्यवस्थित करने के लिए भी विभिन्न इंतजाम किए जाएंगे। निगम प्रशासन नौ अक्तूबर के बाद कंपनी का चयन कर काम आवंटित कर देगा। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि 20 अक्तूबर को दशहरा है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गईं है।
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