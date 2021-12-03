Faridabad News: तार टूटने से बिजली आपूर्ति रही प्रभावित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:48 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद।
सराय ख्वाजा की मठ्ठी वाली गली में शुक्रवार सुबह 10 बजे बिजली का तार खंभे से टूटकर गिर गया। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति आठ घंटे तक प्रभावित रही। विभाग के मथुरा रोड उपमंडल के एसडीओ नरेश कुमार यादव ने बताया कि बिजली संबंधी शिकायत विभाग को दोपहर करीब 2 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही लाइनमैन मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू किया। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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फरीदाबाद।
सराय ख्वाजा की मठ्ठी वाली गली में शुक्रवार सुबह 10 बजे बिजली का तार खंभे से टूटकर गिर गया। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति आठ घंटे तक प्रभावित रही। विभाग के मथुरा रोड उपमंडल के एसडीओ नरेश कुमार यादव ने बताया कि बिजली संबंधी शिकायत विभाग को दोपहर करीब 2 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही लाइनमैन मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू किया। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।