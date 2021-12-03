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Faridabad News: लापता युवक की तलाश में जुटी पुलिस

Wed, 07 Oct 2026 12:55 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:55 AM IST
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Police engaged in the search for the missing youth.
बल्लभगढ़। रामनगर कॉलोनी निवासी राजू के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर सेक्टर-11 चौकी पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के डीग निवासी राजू के भतीजे अमित ने पुलिस को बताया कि राजू 26 सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे बाइक से दिल्ली जाने के लिए बाटा मेट्रो स्टेशन के पास सर्विस रोड पर गया था। इसके बाद वह न तो अपनी बहन के पास पहुंचा और न ही रामनगर स्थित घर लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। संवाद
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