गली का बसा डर: छह बार हवा में उछाला, 16 जगह दांत गड़ाए... अब साइकिल नहीं, डर के साए में जी रहा 12 साल का ग्रंथ

एनआईटी-3 के ब्लॉक-बी की जिस गली में 12 साल का ग्रंथ दोस्तों के साथ हंसता-खेलता और साइकिल चलाता था, अब वही गली उसकी आंखों में डर बनकर बस गई है। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला मासूम शुक्रवार की शाम तक बेफिक्र था। एक दोस्त को देखकर उसने साइकिल रोकी, मुस्कराया और अर्धवार्षिक परीक्षा से जुड़ी बाते करने लगा। तभी पास के मकान का गेट खुला और पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। ग्रंथ कुछ समझ पाता, उससे पहले कुत्ता उसे दबोच चुका था। परिजनों के मुताबिक, पिटबुल ने उसे एक-दो नहीं, छह बार हवा में उछालकर जमीन पर पटका। हर बार मासूम का शरीर सख्त कंक्रीट से टकराता रहा और उसकी चीखें गली के सन्नाटे को चीरती रहीं। हमले में उसके शरीर पर 16 जगह गहरे घाव हो गए।

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